Nelle carceri di Imperia e Sanremo arrivano le tende per il 'triage sanitario' contro il Coronavirus

Da oggi la Protezione Civile inizierà il sopralluogo negli istituti penitenziari della regione, comprensi quelli di Imperia e Sanremo, per l’installazione di tende mobili per il ‘triage sanitario’, riservato prevalentemente agli arrestari.

La conferma arriva da Fabio Pagani, della UilPa, a seguito delle direttive del Ministero: “In seguito ai chiarimenti e alle indicazioni – evidenzia Pagani - ribadiamo di non voler creare allarmismi di alcuna natura, ma chiediamo che non ci sia nessuna sottovalutazione del fenomeno e si faccia tutto il possibile per impedire l’ingresso nelle carceri del nuovo Coronavirus, che sarebbe evidentemente devastante”.

Ieri, intanto, a Sanremo è arrivato un detenuto arrestato a Milano e trasportato in seguito ad una ordinanza del Gip di Savona. E’ stato isolato, in via precauzionale, al piano terra del carcere di Valle Armea: “Ci auguriamo – termina Pagani - che il ‘triage’ sia stato rispettato. Noi, sia come operatori che come sindacato, siamo disponibili a fare la nostra parte con lo spirito di servizio e l’abnegazione di sempre, ma è necessario che vi sia una regia istituzionale e univoca che si muova su solide basi scientifiche”.