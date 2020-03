Coronavirus: ieri nuovo caso nel savonese mentre domani dovrebbero riaprire le scuole, il punto della situazione con il virologo Bassetti (Video)

Nuovo caso di Coronavirus ieri nella nostra regione e nuovamente nel savonese. Si tratta di un turista lombardo che soggiorna all’hotel Corallo di Finale Ligure, albergo dove ieri sera è cominciato l’isolamento.

Per parlare dell’allerta legato al virus che arriva dalla Cina, abbiamo nuovamente parlato con Matteo Bassetti, il virologo del San Martino di Genova, che ha così fatto il punto della situazione: “Sono 14 le persone ricoverate in Liguria, di cui 5 persone dimesse e già a casa perché stavano bene, come succede nell’80% dei casi. Abbiamo altri ricoveri negli ospedali liguri, come a Sanremo, Spezia ed al San Martino, dove ce ne è uno in terapia intensiva ma sta meglio e, per questo siamo moderatamente ottimisti. Quelli con la polmonite stanno facendo una terapia antivirale sperimentale, ovvero con farmaci per l’Hiv e per la malaria. Sembra che ci sia una risposta ed ora abbiamo un farmaco sperimentale oggi approvato dal comitato etico. Contiamo di averlo nei prossimi giorni per eventuali casi gravi”.

Nei giorni scorsi lei aveva affermato che l’Italia ha più casi di Coronavirus di altri paesi perché esegue molti più tamponi. E’ ancora dello stesso avviso? “Continuo a confermarlo perché credo che l’Italia non sia l’unico paese ‘appestato’. E’ evidente che questo vale per altri paesi, tra i quali Francia e Germania che avevano 30/35 voli al giorno con la Cina. Sulla circolazione del virus dovremo abituarci perché, quando le cose ci auguriamo saranno meno allarmistiche e fanatiche, faremo i conti col virus con il quale dovremo convivere. Credo che si tratti di un virus nuovo per il quale non sappiamo quanto sia circolato. Oggi, finalmente, si stata allestendo una task force europea che doveva essere fatta un paio di mesi fa. Non vorrei che fosse tardi perché bisogna almeno avere atteggiamenti comuni”.

Domani dovrebbero riaprire le scuole. Conferma che il virus circola meno tra i giovani? “Per i ragazzi più giovani sembra che il virus circoli di meno, come è successo in Cina. Non sappiamo se si tratti di una questione legata ai vaccini ma probabilmente riguarda il sistema immunitario meno importante tra gli anziani”.

Circola la voce secondo la quale il Coronavirus potesse essere in azione a fine 2019, quando circolavano molti casi di polmonite: “Si tratta di illazioni e lasciamole come tali perché io sono abituato a credere all’evidenza dei numeri ed alla scienza. Bisogna avere dati di prevalenza ed incidenza e quando si hanno si può dire qualcosa di certo. Oggi cerchiamo di evitare del ‘mi è sembrato di… o forse è…”.