Silp Cgil: “E’ inaccettabile il ritardo nel pagamento degli straordinari al personale della Polizia”

“Di fronte all'ennesima emergenza che vede impegnati in prima linea gli uomini e le donne della Polizia di Stato, e preso atto delle molteplici complicate situazioni che vedono i colleghi comandati di servizio, anche e ben oltre il proprio turno di servizio, è inaccettabile che non si provveda mensilmente alla liquidazione di tutti gli straordinari, anche gli eccedenti”.

Interviene in questo modo il sindacato Silp Cgil della nostra provincia, sul mancato pagamento degli straordinari agli agenti della Polizia. “Da un lato si obbliga per legge – prosegue il sindacato - i colleghi a permanere sul luogo di servizio per gestire rimpatri, accompagnamenti, incidenti, fermi, ordine pubblico, scorte, tutele e tutte le varie articolazioni di servizio, dall'altro non si provvede a pagare il dovuto. Siamo fermi a giugno del 2018 con i pagamenti, nonostante un minimo stanziamento di 175 milioni di euro nell'esercizio finanziario dell'anno scorso pareva aver modificato la situazione. Ad oggi, purtroppo, tutto invariato”.

“Per questo motivo e, per rivendicare i diritti dei colleghi che giorno e notte sono chiamati a tutelare il paese, la Segreteria Nazionale ha inviato una lettera di protesta al Ministero dell'Interno affinché si riconoscano i sacrifici dei poliziotti”.