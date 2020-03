Frecce Tricolori di ottobre prossimo e Aeroclub di Savona in primo piano oggi su Radio Onda Ligure

Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, speciale dedicato al'Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure.

Ospiti in studio il presidente Gianni Monticelli, il presidente onorario Mauro Zunino e il direttore delle manifestazioni delle Frecce Tricolori Cesare Patrono, per presentare gli appuntamenti del 3 e 4 ottobre prossimi con la pattuglia acrobatica nazionale a Imperia e Alassio.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.