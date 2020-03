Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 3 a domenica 8 marzo in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 3 MARZO

SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Cristina Rava presenta il suo ultimo libro 'Di punto in bianco'. Una commedia nera che mischia squisito cinismo e humor impeccabile. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: ultimo di una serie di divertenti incontri per ‘Sanremaschi’ e ‘Sanrefemmine’ di tutte le età per Giocare e Ciapetare in Giargun. Sede della Compagnia Stabile di Sanremo, piazza Cassini 13

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’: mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 10 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 22 marzo (a questo link l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa)

FRANCIA

MONACO

20.30. ‘Compromesso’: spettacolo teatrale di Philippe Claudel con Pierre Arditi, Michel Leeb e Stéphane Pezerat. Théâtre Princesse Grace, anche domani (info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MERCOLEDI’ 4 MARZO

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura al pubblico di Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Coast to Coast’: spettacolo teatrale di e con Rocco Papaleo e Valter Lupo. Teatro Comunale, info 0184 6183225

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’: mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 10 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 22 marzo (a questo link l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa)



GIOVEDI’ 5 MARZO

SANREMO

17.00. ‘Da Rossini a Mozart’: concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo (16 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

20.45. ‘Riscoprire la Bibbia’: corso biblico organizzato dalla Scuola teologica diocesana ‘San Secondo’ con relatrice la dott.ssa Anna Rosaria Gioeni, direttrice della Scuola diocesana e docente stabile all’ISSR ligure di Genova. Santuario Madonna della Costa, piazzale dell’Assunta 15

VENTIMIGLIA



16.00. Per il Ciclo Conferenze ‘Il Confine: Limite e Opportunità’, approfondimento sul tema ‘Medioevo di frontiera. Condivisioni culturali e circolazione di artisti nelle Alpi occidentali’ con la Dott.ssa Sandra Barberi, storica dell’arte. Area Archeologica di Nervia, Antiquarium, Corso Genova 134

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’: mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 10 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 22 marzo (a questo link l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.00. Per la rassegna ‘Il tea con l'Autore’, Ivana Ruscigni presenta il libro ‘C’è un tempo perfetto’. Biblioteca comunale ‘Alfea Pissavino’, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

11.00-20.00. Salone Internazionale dell'Automobile. Quai Albert Ier, fino all’8 marzo (più info)

20.00. ‘Il Pirata’ di Vincenzo Bellini (versione da concerto) con Anna Pirozzi, Celso Albelo, George Petean, Alessandro Spina, Claudia Urru e Reinaldo Macias, lil Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Giacomo Sagripanti, a cura dell'Opera di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III - Salle Yakov Kreizberg, info +377 98 062828

20.30. ‘Frida’: spettacolo teatrale di Céline Bernat. Théâtre des Muses (più info)



NICE

10.30. ‘Trasporti internazionali, circolazione transfrontaliera e vie di comunicazione tra Francia e Italia’: conferenza italo-francese per evidenziare e condividere le problematiche dei trasporti e della viabilità tra Italia e Francia. Sede della Camera di Commercio e dell’Industria Nice Cote d’Azur (più info)





VENERDI’ 6 MARZO

SANREMO

16.30. Per l’Unitrè, intervento del Prof. Pier Franco Quaglieni con presentazione del libro ‘Mario Soldati, la gioia di vivere’. Sala degli Specchi del Comune

17.00. Per la rassegna ‘Storia – Storie di ieri e di oggi’, presentazione libro ‘Non è un paese per mamme’ (All Around edizioni) di Paola Setti. Dialoga con l’autrice Donatella Alfonso, giornalista de La Repubblica. Evento in collaborazione con il Centro Iniziativa Donne. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620



IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico di Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



17.00. Presentazione libro ‘Donne, razza e classe’ di Angela Davis con la co-traduttrice Maire Moïse. Evento a cura dell’associazione ‘Non Una di Meno – Ponente Ligure’. Biblioteca Civica Lagorio, Piazza De Amicis

BORDIGHERA



17.00. Inaugurazione mostra ‘I giorni della creazione’ di Pa. llanca e Bellini con intrattenimento musicale a cura di Marco Balbo. Oratorio di San Bartolomeo nella città alta, fino al 15 marzo (h 15/19), ingresso libero

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’: mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 10 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 22 marzo (a questo link l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa)



17.00. Per ‘La Riviera dei Libri – Cervo in blu... d'inchiostro’, presentazione libro di Annarita Briganti, scrittrice e giornalista culturale, dal titolo 'Alda Merini, l'eroina del Caos' (ed. Cairo) dedicato alla poetessa Alda Merini in occasione delle Festa della Donna. Presenta la professoressa Emanuela Rotta. Biblioteca Civica in Corso Regina Margherita 1, ingresso libero

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

17.00. Per la rassegna ‘La comunicazione non violenta’, presentazione ‘Buone pratiche: scuole, università, enti ed associazioni per il cambiamento’ con Maura Orengo, Graziella Battistin, Anna Baglione, Annunziata Venturelli. Centro Falcone del Palabigauda

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Vedi Napoli e poi…’: rappresentazione ‘Dona Flor e i suoi due mariti’ del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino. Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886

FRANCIA

MONACO

12.00-20.00. Salone Internazionale dell'Automobile. Quai Albert Ier, fino all’8 marzo (più info)

18.30. ‘Il mio nome è nessuno’: Simposio su Boris de Schloezer presso l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo, anche domani (più info)

20.30. ‘Frida’: spettacolo teatrale di Céline Bernat. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Spettacolo ‘Tango Fire’. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

19.00. Per l’Anteprima del 35ª edizione del Festival Printempe des Arts, itinerario musicale attraverso le sale del Museo d’Arte moderna e d’Arte contemporanea di Nizza che ospitano quasi 200 opere (arte cinetica, acquerelli, dipinti, opere sonore, disegni su fax) dell’artista svedese Lars Fredrikson (1926 -1997). Visitabile fino al 22 marzo (più info)



SABATO 7 MARZO

SANREMO



8.00. Pellegrinaggio per chiedere la ‘guarigione dall’epidemia di coronavirus’ organizzato dal vescovo della Diocesi di Imperia e Sanremo Antonio Suetta. Partenza alle 8 dalla chiesa di San Costanzo e arrivo al Santuario della Madonna della Costa di Sanremo dove si terrà una S. Messa



10.00-13.00. Gli ‘Apprendisti ciceroni’ della classe 4°A scientifico del Liceo Colombo di Sanremo accolgono e accompagnano i visitatori attraverso le sale del Museo Civico, nella sua sede di Palazzo Nota (ogni primo sabato del mese)

16.00. ‘I Beni Naturali delle Alpi Marittime’: conferenza tenuta dalla Dott.ssa Patrizia Gavagnin con proiezione di immagini per cogliere aspetti rilevanti del paesaggio montuoso tra PACA Liguria e Piemonte. A cura della SIDEF. Museo Civico di Sanremo, Piazza Nota 7

17.30. Per al rassegna ‘Fiori di carta’, presentazione di Paesamento. Placido Elogio dei Luoghi fra Letteratura e Vita (Atene Edizioni, Arma di Taggia 2019), di Domenico Maria Managò. Presente l’Autore. Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA



15.00. Tradizionale carnevale organizzato dal Comitato San Giovanni di Imperia. Banchina Aicardi ad Oneglia (più info)

VENTIMIGLIA

16.00. Conferenza sull’impegno delle donne in politica a cura del Lions Club Ventimiglia. Biblioteca Aprosiana/S. Agostino

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

OSPEDALETTI



10.00. Passeggiata guidata sino al Santuario delle Porrine e alle coltivazioni di carciofi con la guida naturalistica Marco Macchi nell’ambito della rassegna 'È tempo di...carciofi' con partenza dal portico del Comune. Al termine a tutti degustazione assaggi tipici a base di carciofi nella piazza del Santuario delle Porrine



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’: mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 10 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 22 marzo (a questo link l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa)

DIANO MARINA

14.00-17.00. Competizione sportiva agonistica denominata ‘1° Cronometro Città di Diano Marina’ riservata alla categoria Amatori. Partenza da Piazza Martiri della Libertà (più info)

ENTROTERRA

PERINALDO



16.30. Per il ciclo ‘Storie dell’Italia interna’, presentazione documentario ‘Voci dall'entroterra’ a cura di Simone Carìdi e Diego Rossi. A seguire dibattito ‘L'entroterra fra memoria e futuro’. Intervengono amministratori e testimoni. Saia consiliare Comune

TRIORA

9.00-20.00. Seminario di avvicinamento alla falconeria: gestione del rapace, volo libero e metodi di caccia partendo dalla Mongolia dalle potenti e grandi aquile e concludere con i pregiati falconi in Europa. Normativa e autorizzazioni al volo libero e spettacoli . Relatrice la Dott.ssa Sabina Camarda, direttore tecnico dell’associazione ‘Terra di confine’ (più info)

FRANCIA

MONACO

9.00-19.00. ‘Magic 2020’: giornata dedicata a diversi universi: Manga, Fumetti, Animazione, Videogiochi e Cultura Pop. Grimaldi Forum (più info)

9.00-17.30. ‘Il mio nome è nessuno’: Simposio su Boris de Schloezer presso l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo, anche domani (più info)

10.00-18.00. Salone Internazionale dell'Automobile. Quai Albert Ier, fino all’8 marzo (più info)

20.30. ‘Frida’: spettacolo teatrale di Céline Bernat. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Spettacolo ‘Tango Fire’. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)



DOMENICA 8 MARZO

SANREMO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (seconda domenica di ogni mese)

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

17.00. (ANNULLATO) ‘I Fiori sbocciano a Marzo’: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta giovani star di Russia, Thailandia e Slovacchia. Direttore: Charlotte Politi (10 euro). Teatro dell'Opera del Casinò (più info)



20.00. Serata speciale dedicata alla Festa della Donna con alta cucina e musica soffusa (80 euro). Ristorante Biribissi, info e prenotazioni 0184 595266 (più info)

IMPERIA



8.30. ‘Un salto nel blu’ percorrendo la dorsale verso il Monte Acuto da Monte Croce a Balestrino con la guida ambientale escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info 391 1042608

21.00. Spettacolo Teatrale ‘Con Holy Boobs’: Serena Vergari nei panni di una donna comune stanca di non essere più all’altezza dello stereotipo imposto dall’immaginario collettivo (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante

BORDIGHERA



16.30. (RINVIATO AL 7 LUGLIO) Concerto della violinista Saule Kilaite & The Invisible Orchestra’: musica, danza, video arte e linguaggio teatrale si fondono in un coinvolgente spettacolo musicale. Palazzo del Parco

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’: mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 10 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 22 marzo (a questo link l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa)

DIANO MARINA

10.30. 2° Gran Fondo ‘Città di Diano Marina’: manifestazione ciclistica dedicata a Goffredo Bonifazio, nonno dei ciclisti professionisti dianesi Niccolò e Leonardo Bonifazio (corridori della Total Direct Energie) organizzata in collaborazione con l'Asd G.S. Loabikers. Partenza e arrivo Piazza Martiri della Libertà (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00. Breve passeggiata nel paese per poi raggiungere, attraverso la storica mulattiera che collega Dolceacqua all’Alta Via dei Monti Liguri e alla Val Roia, la Chiesa campestre di San Bernardo custode di pregevoli affreschi del 500. Al termine, degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 206666

ISOLABONA



10.00-19.00. ‘#Uciaràfu’: caratteristico percorso fieristico lungo le vie del centro storico (broccante, artigianato, specialità del territorio e molto altro ancora + intrattenimento per i più piccoli (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & Sapori': Mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Ultimo giorno del Salone Internazionale dell'Automobile. Quai Albert Ier (più info)

12.00-16.30. ‘Open Wines & Spirits Tasting’: degustazione di Vini e Bevande alcoliche sul tema ‘Le Donne e le Professioni viniviticole a livello internazionale’ a cura delle associazioni ‘Donne e Vini del Mondo’ e ‘Inter Concours du Monde’. Le Méridien Beach Plaza – Salon Atlantique (più info)

15.00. ‘Il Pirata’ di Vincenzo Bellini (versione da concerto) con Anna Pirozzi, Celso Albelo, George Petean, Alessandro Spina, Claudia Urru e Reinaldo Macias, lil Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Giacomo Sagripanti, a cura dell'Opera di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III - Salle Yakov Kreizberg, info +377 98 062828

16.00. Concerto organizzato in collaborazione con il Printemps des Arts, affidato a Maroussia Gentet al pianoforte e Iéva Sruogyte alla viola, con un repertorio intimista e inedito (Rebecca Clarke, Claude Debussy, George Enescu e Philippe Schoeller). Hotel Métropole di Monte-Carlo, ingresso gratuito su prenotazione, info +377 97 255408

16.30. ‘Frida’: spettacolo teatrale di Céline Bernat. Théâtre des Muses (più info)

17.00. ‘Il Misantropo (Le Misanthrope ou L'Atrabilaire Amoureux)’ di Molière con Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux, Brigitte Catillon, Manon Combes, Pauline Cheviller, Paul Minthe, Léo Dussollier, Patrick Dozier, Jean-François Lapalus e Dimitri Viau. Grimaldi Forum Monaco (più info)

