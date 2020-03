Arma di Taggia: è stato smarrito il gatto Renato, la sua famiglia cerca notizie

Chiediamo aiuto per ritrovare Renato, scappato dal trasportino il 14 febbraio in via Levà ad Arma di Taggia, nei pressi del Poliambulatorio Veterinario. È facilmente riconoscibile dalla macchia grigia sul naso e da una ferita alla testa.

Chiunque dovesse vederlo per favore mi contatti al 328 0381698