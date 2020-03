Ospedaletti: tutto pronto per la riapertura delle scuole, oggi e domani i lavori di igienizzazione

E' praticamente tutto pronto per la riapertura delle scuole a Ospedaletti. Il Comune, seguendo alla lettera le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la relativa Ordinanza Regionale, ha avuto conferma dell'arrivo di tutto il materiale necessario per poter permettere la riapertura del plesso scolastico di Corso Marconi nella mattinata di mercoledì.

Igienizzanti, dispenser, nebulizzatori e tutto quello che è necessario sono giunti a destinazione come confermato nel primo pomeriggio odierno. Nel caso in cui l'Ordinanza avesse dato il via libera per la riapertura delle scuole già nella giornata odierna, come sembrava potesse essere in un primo momento, il Comune di Ospedaletti si era attivato procedendo alla totale igienizzazione di tutte le aule nella giornata di venerdì scorso.

Quindi, oggi e domani si lavora all'interno dell'edificio scolastico solo per rispettare al 100% le norme contenute nel relativo Decreto e per garantire agli studenti e ai loro parenti la massima tranquillità nella ripresa delle lezioni nel totale rispetto delle regole.