Mercoledì riaprono le scuole in provincia: i Comuni si stanno muovendo con il Provveditorato per la sanificazione delle aule

Si stanno muovendo le Amministrazioni comunali, nella nostra provincia, per fare in modo che le scuole di tutti i Comuni siano igienizzate e pronte per accogliere nuovamente gli alunni con la riapertura prevista per mercoledì.

I Sindaci tra Ventimiglia e Cervo stanno lavorando insieme per collaborare insieme al Provveditorato agli Studi di Imperia e con i singoli Dirigenti scolastici, in modo da verificare le esigenze, sia per la sanificazione di aule e luoghi dove torneranno a scuola gli studenti e sia per i prodotti simili all’Amuchina (visto che non se ne trova più) da poter consegnare alle scuole entro domani.

Questa mattina, ad esempio, il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha riunito Giunta e Maggioranza. Al termine ha confermato la linea collaborativa con le varie scuole sul territorio e mettendosi a disposizione dei dirigenti. In tutti i comuni verrà chiesto alle singole scuole se riusciranno ad occuparsi autonomamente con il personale non docente, nell’ottica della pulizia e della sanificazione delle aule. Altrimenti interverranno direttamente.

I Sindaci stanno valutando le linee da concordare con il Provveditorato e se serviranno sanificazioni aggiuntive con ditte specializzate. Sono anche stati chiesti preventivi per prodotti di pulizia da mettere a disposizione delle scuole. Dopo l’ordinanza della Regione, quindi, è partita la macchina organizzativa dei Comuni per poter consentire la regolare riapertura delle scuole per mercoledì.