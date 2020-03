Emergenza Coronavirus: piano di prevenzione nei Comuni delle Valli Argentina ed Armea, acquistate Amuchina e Mascherine FFP2

Emergenza Coronavirus, anche l’unione dei comuni delle Valli Argentina ed Armea corre ai ripari. In questi giorni sono state autorizzate spese per oltre 3mila euro per l’acquisto di presidi medico sanitari destinati ai singoli comuni.



In altre parole sono state acquistate 550 confezioni di Amuchina e 240 mascherine FFP2, filtranti. Si tratta di un’azione preventiva nata per fronteggiare eventuali criticità legate a ipotetici casi di contagio da Covid-19 che potrebbero verificarsi sul territorio.



La misura è stata adottata in primis dal Comune di Triora ed allargata per conoscenza agli altri enti dell’Unione che ne hanno subito condiviso la validità. Il paese delle streghe si è aggiudicato la quantità maggiore di gel igienizzante, 200 confezioni, mentre Molini di Triora, Bajardo e Ceriana ne hanno prese 100 a testa, le rimanenti 50 sono state destinate a Montalto Carpasio. Questi flaconi saranno destinati ai dipendenti dei Comuni ed al personale a contatto con la popolazione.

Discorso analogo anche per le mascherine, Triora e Molini ne hanno prese 60 e gli altri comuni 40. Questo presidio, però a differenza dell’amuchina, rimarrà sigillato, pronto ad essere utilizzato solo nel caso in cui ce ne sia un reale bisogno ed in particolare affidandole agli operatori delle squadre di Protezione Civile. Un po’ come visto in questi giorni in alcuni comuni della zona rossa dove i volontari sono intervenuti portando aiuti alle persone confinate nelle proprie abitazioni.



Infine, nei giorni scorsi, Triora ha adottato anche ulteriori accorgimenti. Il Comune ha chiesto alle attività commerciali di dotarsi di gel igienizzante ed inoltre ha acquistato dei dispenser distributori da posizionare nei bagni pubblici del paese. Oltre a questo lo stesso gel sarà fornito da mercoledì anche alla scuola che in queste ore verrà sanificata per la ripresa delle lezioni.