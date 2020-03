Effetto Coronavirus sul turismo e l'economia: Roberto Berio "Serve una reazione per ridare la fiducia"

“Prima di intervenire abbiamo atteso con senso di responsabilità l’evolversi di tutte le iniziative atte ad affrontare l’emergenza Coronavirus ma ora, anche dopo dichiarazioni e atteggiamenti contraddittori, occorre subito una forte reazione per ridare fiducia alle persone e alla nostra economia”

Lo ha detto Roberto Berio, presidente di Sanremo On e consigliere provinciale della Fipe, la federazione dei pubblici esercizi: “Giustamente occorre tenere presente tutte le necessità sanitarie per contrastare il virus – prosegue - ma nello stesso tempo dobbiamo subito combattere anche questa psicosi collettiva. Occorrono iniziative a tutti i livelli, nazionali, regionali e locali per ridare fiducia e far ripartire l’economia, tenendo presente tutti i settori. In particolare per il turismo mi sembra si sia focalizzato molto l’attenzione sul settore alberghiero, ma sottovalutando tutto il comparto del commercio e dei pubblici esercizi. Se guardiamo ad esempio a Sanremo, l’economia e i posti di lavoro girano per la stragrande maggioranza attorno a negozi, ristoranti, bar, locali di intrattenimento... e questi comparti (che in una settimana hanno già subito pesanti cali di introiti stimabili sul 50%) spesso non vengono interpellati”.

“Oltre a tutti gli ammortizzatori economico-fiscali necessari per evitare drastiche conseguenze – termina Berio - ritengo urgente un tavolo allargato a livello locale a tutti i protagonisti del turismo e del commercio per studiare e decidere insieme le azioni da avviare immediatamente per il rilancio della nostra economia. Bene gli eventi che stanno riprendendo in provincia, ma occorre realizzarne di più, di forte impatto mediatico, per ridare fiducia”.