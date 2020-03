Dalla Costa Azzurra: saliti a 8 i contagiati, c'è anche un bambino di 3 anni ed un giovane di 15

Sono saliti a sette i casi di contagio da Coronavirus in Costa Azzurra. Come evidenzia il quotidiano ‘Nice Matin’ è arrivato anche lottavo paziente con il Covid-19, un bambino di 3 anni che si trova all’ospedale nizzardo di Lenval.

Il quotidiano francese sottolinea come, livello mondiale, si è arrivati a 3.000 decessi per il virus con le nazioni più colpite che, dopo la Cina rimangono l’Italia e la Corea del Sud. Due i nuovi casi del fine settimana, un 15enne tornato da Venezia e una 23enne ricoverata in ospedale da venerdì.

Tra i pazienti anche un pensionato italiano che è in terapia intensiva.