Coronavirus: nuova emergenza nel savonese, a Finale comincia l'isolamento per l'hotel Corallo (Foto)

È cominciato poco prima delle 20 l'isolamento per le circa 50 persone (39 ospiti) dell'hotel Corallo di Finale Ligure, all'interno del quale è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus. La comunicazione ufficiale è arrivata da parte del presidente della Regione Giovanni Toti durante il consueto punto stampa delle 18.30 e subito si è attivata la macchina dell'intervento.

In attesa del testo integrale dell'ordinanza sindacale, le forze dell'ordine sono intervenute per comunicare agli ospiti ed ai dipendenti presenti nella struttura le misure del caso. In questi minuti invece gli uomini della locale sezione della Protezione Civile stanno allestendo il gazebo all'esterno dell'hotel per permettere le operazioni di vestizione e svestizione degli uomini dell'Asl che effettueranno i controlli all'interno della struttura.

Secondo quanto riferito, la persona risultata positiva al virus sarebbe un uomo proveniente dalla Lombardia che nel tardo pomeriggio di ieri è stato trasferito dalla Croce Bianca di Albenga presso il San Paolo di Savona. Presso il nosocomio savonese è stato eseguito il tampone poi risultato positivo agli esami effettuati al San Martino di Genova.