“Caro milanese in quarantena devi stare, caro torinese al mare non devi andare”: filastrocca shock sulle pagine Facebook dedicate a Riva e San Lorenzo

“ Caro milanese in quarantena devi stare, caro torinese al mare non devi andare ”. Inizia così una filastrocca pubblicata su due pagine Facebook dedicate a San Lorenzo al Mare , paesino in cui si è verificato finora l'unico caso di coronavirus in provincia, e a Riva Ligure . Dieci righe di dubbio gusto che si concludono con l'invito ai "foresti" a non menarci il belino, ovvero a non raggiungere le nostre località per paura del contagio.

I due sindaci, contattati dal nostro giornale, hanno subito preso le distanze. Paolo Tornatore, primo cittadino di San Lorenzo al Mare, minaccia querela nei confronti dell'autore del post. “Ci dissociamo, stiamo valutando gli opportuni provvedimenti contattando anche la Polizia Postale per fare le opportune denunce - dichiara Tornatore - non se ne può più, non è giusto che poche persone debbano rovinare il lavoro di molti, di una comunità che fa del turismo il proprio punto di forza e la loro prima risorsa. Le persone che scrivono queste cose sono una vergogna”.

Giorgio Giuffra, sindaco di Riva, spiega: “Chi usa il nome di Riva Ligure, peraltro senza autorizzazione alcuna, dovrebbe guardarsi bene dal diffondere messaggi simili che vanificano ore di lavoro e risorse pubbliche e private tese a migliorare la nostra ospitalità. Si tratta di un atteggiamento irresponsabile che condanniamo senza se e senza ma. Detto ciò, facciamo chiarezza per non lasciarci vincere dalle paure. Il vertiginoso aumento del numero di casi confermati in Italia, infatti, non deve spiazzarci. È anche l’effetto delle misure messe in atto per contrastare il virus. Se qualcosa non si cerca, non si trova. Se qualcosa si cerca, si trova. Dalle verifiche puntuali (aggiungo, non richieste) effettuate già nella scorsa settimana, non risulta presente sul nostro territorio nessun proprietario - ribadisco, nessuno - di seconda casa residente nei Comuni ricompresi nella cosiddetta 'zona rossa'. Dunque niente panico, niente polemiche, ma consapevolezza piena di quanto sta accadendo. Ognuno di noi può, con i propri comportamenti responsabili, far da barriera alla diffusione del virus. Facciamolo e basta, senza esitazioni e senza ironia spicciola, anche solo per rispetto di tutti coloro che sono impegnati a fronteggiare l’emergenza ai quali, da italiano e da uomo delle Istituzioni, va il mio ringraziamento. Rivolgo un pensiero solidale alle Comunità colpite dal virus. Nei momenti di difficoltà il nostro Paese ha sempre dato il meglio di sé. Possiamo farlo anche in questa occasione. Ne sono sicuro”.