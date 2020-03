Sanremo. questa sera al Casinò va in scena la solidarietà con lo spettacolo 'Dona Floor e i suoi due mariti'

Grazie all'iniziativa del Serra Club, stasera viene proposto lo spettacolo il cui incasso sarà devoluto interamente a FHM Italia onlus l'Associazione che opera in Sierra Leone e che fa capo al dott. Roberto Ravera.

Ecco un messaggio molto significativo da parte del dottore che speriamo possa convincere i tanti ancora restii ad uscire di casa: "Mi spiace farvelo sapere all'ultimo minuto, ma sapete bene che cosa sta succedendo in questi giorni. Però è con piacere che comunico che lo spettacolo "Dona For e i suoi due mariti" sarà regolarmente tenuto stasera 2 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro del Casino di Sanremo. L'incasso sarà a favore della nostra onlus FHM ITALIA per i progetti in Sierra Leone. Vederci domani sera sarà un modo per superare le paure che stiamo vivendo in queste settimane. Vi aspetto! grazie!”.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro dalle 19.30 in poi. Info 347 0630447



(in basso la locandina dell'evento)