Ospedaletti: tornano le manifestazioni pubbliche, venerdì pomeriggio alla biblioteca e sabato 'E' tempo di carciofi'

E' confermato l'appuntamento in calendario venerdì prossimo alla Biblioteca Civica di Ospedaletti in corso Regina Margherita. Si tratta del secondo di tre incontri facenti parte della rassegna letteraria 'La Riviera dei Libri – Cervo in blu... d'inchiostro' a cura di Francesca Rotta Gentile.

A partire dalle 17 (ingresso libero) l'ospite sarà Annarita Briganti, scrittrice e giornalista culturale che presenta il suo libro 'Alda Merini, l'eroina del Caos' (ed. Cairo) dedicato alla poetessa Alda Merini in occasione delle Festa della Donna. A presentare ed intervistare la scrittrice sarà la professoressa Emanuela Rotta.

Sabato prossimo si terrà l'appuntamento che era previsto sabato scorso per l'apertura dell'evento 'E' tempo di...carciofi' , rimandato per emergenza sanitaria. A partire dalle 10 appuntamento presso il portico del Comune di Ospedaletti per una passeggiata guidata sino al Santuario delle Porrine e alle coltivazioni di carciofi con la guida naturalistica Marco Macchi. Al termine a tutti i presenti saranno offerti assaggi tipici a base di carciofi nella piazza del Santuario delle Porrine.