Imperia: venerdì prossimo la presentazione di 'Donne, razza e classe' con l'associazione 'Non una di meno'

L’associazione ‘Non Una di Meno’ del Ponente Ligure organizza per venerdì prossimo alle 17, alla biblioteca di Imperia la presentazione di ‘Donne, razza e classe’ di Angela Davis, approdato di nuovo in libreria grazie alla traduzione italiana di Edizioni Alegre.

Ne parlerà una ospite d'eccezione: Marie Moïse, attivista, scrittrice, ricercatrice esperta di razzismo e femminismo, e co-traduttrice del libro. ‘Donne, razza e classe’ è un testo attualissimo, fondamentale per capire un mondo in cui si continua a morire per il colore della pelle, e in cui la parola delle donne e di chi ha meno potere conta sempre meno.

Nato come saggio scritto in carcere, ampliato e poi pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1981, ‘Donne, razza e classe’ è uno dei libri alla base del femminismo moderno. Mettendo in luce le profonde connessioni che legano i rapporti di genere, razza e classe, questo testo dimostra che nessuna lotta per la difesa dei diritti può essere separata dalle altre, e che l'oppressione ha molti volti.

Angela Davis, figura fondamentale per il movimento femminista nero degli anni Settanta, è stata un'attivista delle Black Panthers. Autrice di numerosi libri, oggi insegna all’Università della California, dove dirige anche il Women Institute. Per domenica prossima l’associazione ha organizzato una ‘Passeggiata irriverente’ con ritrovo alle 10.30 in piazza Roma, Imperia a seguire ‘Pic Nic al Parco’ 13, giardini ‘Città di Rosario’.