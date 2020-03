Imperia: mostra ‘Quando le guardie suonavano la tromba' riapre al pubblico

Per le note ragioni, il blocco di ogni manifestazione pubblica della scorsa settimana ha riguardato anche ‘Quando le guardie suonavano la tromba’, la mostra sul Regio Penitenziario di Oneglia/Imperia programmata nei locali della Biblioteca Civica Lagorio, in Piazza De Amicis 7.



Spiegano gli organizzatori: “Da oggi si riprende la normalità. La mostra è nuovamente aperta al pubblico. Un modo per vincere ogni barriera, compresa la paura. La città merita di conoscere la storia del Regio Penitenziario di Oneglia/Imperia, le condizioni dei reclusi, le vicende delle molteplici attività produttive svolte al suo interno. Le decine di persone che hanno già visitato la mostra nei primi giorni e le molte che non ci sono riuscite, ci hanno richiesto di poter accedere all'esposizione”.

La mostra, da oggi lunedì 2 marzo 2020, avrà il seguente orario:

lunedì venerdì 14.30 18.30

sabato 9.30 12.3.