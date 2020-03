Snam, l’ad Marco Alverà: puntare sull’idrogeno

L’italiana Snam è una delle aziende capofila nel nostro Paese e in Europa nelle sperimentazioni energetiche sull’idrogeno, un fattore potenzialmente decisivo per la transizione verso la green economy.

Lo scorso dicembre l’azienda ha infatti raddoppiato al 10% il mix di idrogeno in volume immesso in via sperimentale nella propria rete di trasmissione di gas naturale a Contursi Terme, in provincia di Salerno. Il “raddoppio” ha seguito, a distanza di alcuni mesi, la prima immissione a livello europeo di idrogeno (al 5%) in rete con fornitura diretta a due imprese, effettuata da Snam ad aprile 2019, sempre a Contursi. Le industrie coinvolte sono le stesse: un pastificio e un’azienda di imbottigliamento di acque minerali attive sul territorio.

Applicando la percentuale del 10% di idrogeno al totale del gas trasportato annualmente da Snam, se ne potrebbero immettere ogni anno in rete 7 miliardi di metri cubi, un quantitativo equivalente ai consumi annui di 3 milioni di famiglie e che consentirebbe di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 5 milioni di tonnellate.

L’idrogeno in Italia ha grandi prospettive di sviluppo proprio in virtù dell’ampio potenziale naturale per la produzione di solare ed eolico e della capillare infrastruttura del gas. Secondo uno studio Snam-McKinsey, l’idrogeno potrebbe arrivare a coprire quasi un quarto (23%) della domanda nazionale di energia entro il 2050 in uno scenario di decarbonizzazione al 95% (necessario per rientrare nel target di contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°).

A sostenere l’importanza di investire nell’idrogeno è proprio l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà. In un intervento sul Financial Times, il manager ha scritto che l’utilizzo dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili (idrogeno “verde”) come vettore energetico pulito può essere una risposta ai cambiamenti climatici e l’Europa “può fare la differenza” assumendo un ruolo da leader su scala globale.

“Le reti del gas esistenti – ha sottolineato Marco Alverà di Snam – possono aiutare. Gli studi attuali e il progetto pilota di Snam in Italia ci dicono che è possibile sostituire dal 5 al 10% di gas naturale con idrogeno senza investimenti significativi”.

Mettendo insieme competenze e risorse creando una sorta di “Airbus dell’idrogeno”, ha scritto ancora Marco Alverà di Snam, “l’Europa può trasformare in realtà la rivoluzione dell’idrogeno e renderla conveniente per consumatori e aziende, ottenendo al tempo stesso i benefici industriali di questa leadership climatica”.