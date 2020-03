Marzio Carrara: il futuro è già qui! Bergamo diventa la capitale della stampa digitale ed ecosostenibile

Come da una celebre frase di William Gibson: “il futuro è già qui!”, Marzio Carrara, dinamico imprenditore bergamasco del mondo “print” ha portato la sua Boost a una svolta epocale, rendendo Bergamo la capitale indiscussa della stampa digitale ed ecosostenibile. A seguito di numerose acquisizioni che lo vedono, insieme ad altri soci il leader del settore grafico e della stampa su carta, Marzio Carrara dopo il passaggio di consegne della Cpz con il padre Carlo oltre vent'anni fa, nel corso degli anni, ha ulteriormente ampliato le sue risorse produttive attuando un altro passo avanti verso il futuro.

I continui investimenti sono sempre stati orientati verso un progressivo aggiornamento e miglioramento delle capacità di produzione con lo scopo di accentuare sempre di più l'innovazione tecnologica della stampa su carta e spingendo il settore verso la globalizzazione. Marzio Carrara non è solo il produttore per eccellenza di notebook, agende e calendari, infatti grazie agli altissimi livelli raggiunti dalle sue aziende nel settore del print va a incrementare in modo esponenziale anche gli altri comparti della stampa digitale, accanto al core-business della stampa di libri, brochure, riviste, cataloghi, depliant e così via.

Negli ultimi anni grazie ad alcune mirate acquisizioni, Carrara ha dato vita alla più grande azienda di produzione al mondo di agende e che oggi, con il nuovo brand Boost, rappresenta più del 50% del suo core business. In un futuro molto prossimo, nei piani dell'imprenditore bergamasco, tutte le forze operative dovrebbero spostarsi a favore del promettente mercato dei notebook non datati, prodotti per i quali Boost vuole essere il principale network del mercato, personalizzando sia agende che notebook “on demand”.

La Boost Spa, di cui Marzio Carrara è Presidente e Amministratore delegato, oggi, oltre a essere il più grande produttore al mondo di agende e taccuini, sia per numeri che per volumi e presenze sul mercato è un gruppo che conta oltre 1700 dipendenti, con quattro sedi produttive in Italia di cui, due a San Paolo d'Argon, una a Seriate e quella di Tolentino con il brand Nazareno Gabrielli e oltre 30 filiali nel mondo. I processi produttivi hanno raggiunto in questi ultimi anni un'identità sofisticata che si traduce in sistemi integrati fra prestampa e stampa in un crescendo continuo di tecnologie digitali sempre più interfacciabile fra loro, al fine di ottenere il massimo della qualità. Sempre ponendo un'attenzione speciale all'ambiente, Carrara ha dotato le sue aziende del marchio FSC che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Le capacità imprenditoriali di Marzio Carrara, grazie all'intuizione e alla grande perseveranza, hanno trasformato una piccola realtà bergamasca nel ramo della stamperia nell’attuale Boost SpA, che grazie ad una capacità produttiva di oltre 70.000.000 di pezzi l’anno è diventata nel giro di pochi anni leader internazionale del settore, sia nel mercato retail che in quello business.