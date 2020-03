Gel o smalto semipermanente, quali sono le differenze?

Vi siete mai sentite in imbarazzo per delle unghie fragili o screpolate? Avete mai provato ripetutamente – senza successo – a far crescere le vostre unghie?



Per chi si trova in questa situazione può prendere la decisione di applicare degli smalti semipermanenti o un gel semipermanente per unghie. In questo modo, si potrà proteggere le unghie e permettere loro di crescere in modo naturale.



Quando si prende la decisione di applicare queste due soluzioni, è bene prendere in considerazione quali sono i pro e i contro di queste due soluzioni.



La durata delle unghie in gel o smalto semipermanente



Le unghie in gel o lo smalto semipermanente sono entrambe soluzioni soggette alla ricrescita dell’unghia. Dopo un periodo di tre o quattro settimane, l’unghia naturale appare alla base. In teoria, la durata di queste due soluzioni è molto simili.



Lo smalto semipermanente può iniziare ad appannarsi e sfaldarsi dopo dieci o quindici giorni. Mentre le unghie in gel, invece, non mostrano quasi nessun cambiamento; proprio per il guscio protettivo e solido che offre questa particolare protezione per le unghie. La differenza evidenza con le unghie in gel, è rappresentato dalla nuova crescita alla base delle unghie.



Un’altra differenza importante è rappresentata dalla durata dell’applicazione. Con lo smalto semipermanente, quando l’unghia naturale diventa troppo visibile, per applicare un nuovo strato è bene rimuovere quello vecchio. È bene ricordare, che non è consigliato superare le tre applicazioni consecutive. Una applicazione troppo prolungata, potrebbe danneggiare le unghie. È opportuno lasciare almeno per un mese le unghie al naturale, dopo tre applicazioni di smalto semipermanente.



Al contrario, le unghie in gel possono essere applicate per un numero indefinito di volte senza portare grossi problemi all’unghia vera e propria. È bene ricordare, che usare prodotti troppo economici o non applicati da un professionista può portare a una serie di problemi allo stato di salute dell’unghia. È sempre bene farsi seguire da un professionista per l’applicazione del gel per unghie.



Vantaggi e svantaggi delle unghie in gel



Grazie al guscio protettivo che questa soluzione offre, le unghie in gel permettono all’unghia di rinforzarsi senza subire aggressioni esterne. Sono una scelta particolarmente consigliate alle donne che hanno unghie molto corte. Nascondono difetti e permettono di decorare le unghie senza problemi anche durante la crescita.



Purtroppo, una completa copertura delle unghie naturali, non espone la loro superficie ai raggi UV. Fattore che ispessisce il loro spessore. Quando il gel viene rimosso, le unghie si presentano morbide. Per tornare allo stato precedente, richiedono dai 3 ai 6 mesi di cura per rigenerarsi completamente.



Vantaggi e svantaggi del gel semipermanente



Lo smalto semipermanente può essere applicati in maniera più rapida e semplice, se lo si compara alle unghie in gel. In commercio sono presenti dei kit casalinghi semipermanenti, che sono una buona via di mezzo con l’applicazione eseguita da uno specialista.



Le possibilità di colori e di decorazioni sono infinite, quindi possono offrire una varietà quasi infinita di combinazioni. Una delle sue debolezze, invece, è dovuta alla difficoltà che l’applicazione è molto delicata. È bene ricordare, che uno smalto semipermanente può danneggiare le unghie se viene rimosso in modo improprio.



Le mani hanno un ruolo importante nella nostra società attuale, agendo come un vero e proprio biglietto da visita a chi non ci conosce. In pochi secondi, è possibile comprendere una buona quantità di informazioni dall’aspetto delle mani di una persona. Ecco, perché tutte le persone dovrebbero avere una buona cura delle proprie mani e delle unghie in particolare.