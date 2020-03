Sanremo: perde il controllo dell'auto si schianta contro un'altra, giovane donna portata in ospedale (Foto)

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi in corso Marconi a Sanremo, poco oltre Pian di Poma. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, un veicolo condotto da una giovane e diretto verso Ospedaletti, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo e intraversandosi sulla carreggiata è finito in testa coda contro una Fiat Panda che proveniva nel senso opposto.

L'impatto è stato violentissimo e la ragazza è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza. I due veicoli sono andati quasi totalmente distrutti ed è stato necessario far intervenire due carri attrezzi per il loro recupero. Gli agenti intervenuti ha richiesto l'intervento di una ditta specializzata per la bonifica del manto stradale, dove sono finiti olio e di pezzi di carrozzeria dei due veicoli coinvolti. Sul posto anche una volante del commissariato per regolare la viabilità e permettere i rilevamenti del sinistro.