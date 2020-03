Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale e tecnici dell’Italgas in piazza Eroi Sanremesi questa mattina per una fuga di gas che, al momento, non si trova.

A scopo precauzionale è stato chiuso l’ingresso alle auto nel parcheggio a pagamento sul lato Ovest mentre si continua a cercare la fuga di gas, segnalata questa mattina da commercianti e residenti.