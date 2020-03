Riva Ligure: scontro tra due auto sull'Aurelia, feriti portati al Pronto Soccorso in codice 'giallo'

Incidente questo pomeriggio sull'Aurelia all'altezza dell'ingresso di Riva Ligure. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due auto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde e della Croce Rossa di Sanremo per prestare le cure necessarie ai due feriti. Entrambi sono stati portati all'ospedale 'Borea' di Sanremo in codice 'giallo' di media gravità.

L'incidente e le successive operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi hanno provocato lunghe code in entrambe le direzioni.