Nevicata in atto sul Colle di Tenda: due camion intraversati e strada chiusa temporaneamente

Due mezzi pesanti si sono intraversati, questa mattina sulla tratta francese della Statale 20 del Colle di Tenda a causa della nevicata in atto. Il traffico è quindi provvisoriamente bloccato per consentire le operazioni di spostamento dei veicoli.

Nel cuneese è anche stata interdetta al traffico la strada sul Colle della Maddalena per la nevicata in atto. In tutta la provincia confinante con la nostra, da questa mattina uomini e mezzi Anas sono impegnati senza sosta nella pulizia della carreggiata dalla neve e nel trattamento antigelo per assicurare la regolare transitabilità.