Maltempo sulla nostra provincia: allerta meteo confermata fino alle 21, nevicate nell'entroterra a quote alte

E’ stata confermata, anche dopo i controlli dei modelli matematici di questa mattina, l’allerta meteo ‘gialla’, per piogge diffuse e temporali su tutta la regione.

Per quanto riguarda la nostra provincia lo stato di allerta terminerà alle 21, così come per l’entroterra savonese. Alle 24 per il centro e l’entroterra di Levante e, alle 2 per il Levante. Confermato lo stato di allerta per neve nell’entroterra savonese e genovese fino alle 21.

Da questa mattina le precipitazioni interessano un po’ tutta la regione con intensità generalmente tra il debole e il moderato. Al momento (dati aggiornati alle 12.30) le massime cumulate orarie si registrano nell’entroterra della nostra provincia con una trentina di millimetri tra le 11 e le 12, con i ‘picchi’ a Ceriana (27,8), Airole (27,6) e Montalto (25,6). Dalla mezzanotte si segnalano: Montalto 96, Ceriana 75, Airole 74,2, Pigna 72, Borgomaro 71, Triora 69,2, Bajardo 62, Dolcedo 59, Apricale 54,4, Pontedassio 50,6, Verdeggia 47,4, Col di Nava 44, Carpasio 43,4, Pieve di Teco 42,6, Sanremo 37, Diano 29,8, Imperia 24,8, Ventimiglia 27.

Rii e torrenti, che sono cresciuti nel corso della mattinata, al momento non destano preoccupazioni. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è salito a quota 0,30, (il livello di guardia ‘giallo’ è posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Anche il torrente Argentina è salito: a Montalto è ora a quota a 2,28 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 0,75 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Il torrente Armea è a quota 0,25 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,54 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Anche il fiume Roya è in lieve salita: ad Airole è a quota 1,77 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,12 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

I venti ruoteranno nel pomeriggio dai quadranti settentrionali in particolare sul centro Ponente della regione mentre, dopo un temporaneo calo del moto ondoso, dal pomeriggio saranno possibili mareggiate di libeccio su tutta le coste. I fenomeni si attenueranno progressivamente dalla serata mentre un ingresso di aria più fredda potrà provocare, tra la notte e le prime ore del mattino di domani, fenomeni nevosi ma in particolare nelle zone interne del Levante. Sotto le previsioni dettagliate.

OGGI: precipitazioni diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate, alta probabilità di temporali forti. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da Ponente. Possibili deboli nevicate oltre 300-400 m su D, specie su parte occidentale. Venti meridionali di burrasca con raffiche fino 70-80 km/h sulla costa, oltre 100-120 km/h sui rilievi. Dal pomeriggio ingresso di venti settentrionali forti su BD. Mare in aumento fino a molto agitato per onda da Sud in rotazione da Sud-Ovest in serata, mareggiate intense su tutte le coste.

DOMANI: nelle prime ore residue deboli precipitazioni su CE, a carattere nevoso al di sopra degli 800-1000 metri. Venti forti settentrionali fino al mattino con raffiche fino a 60-70 km/h specie sui crinali e agli sbocchi delle valli, temporanea attenuazione nel pomeriggio. Mare agitato o localmente molto agitato nelle prime ore per onda lunga da Sud-Ovest (periodo 10-11 secondi) con mareggiate diffuse, anche intense su C. Moto ondoso in graduale scaduta dalla mattinata a partire da Ponente.

MERCOLEDI’: venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, in attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio.