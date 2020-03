Imperia: serie di denunce nel corso del fine settimana, tutti stranieri tra ubriachi e irregolari sul territorio

Serie di denunce, negli ultimi giorni, da parte degli agenti della Questura di Imperia. Tra questi un sudamericano di 30 anni fermato insieme ad altre due persone, ad Imperia via Novaro.

L’uomo era stato denunciato l’anno scorso perché era irregolare sul territorio comunale. Aveva solo il passaporto peruviano e non il permesso di soggiorno. In più gli è stato trovato addosso un coltello da 20 centimetri, poi sequestrato. Per entrambi i reati è stato denunciato.

Altri due stranieri sono stati denunciati per minacce, aggravate dall’uso delle armi. I due erano in una abitazione di Porto Maurizio dove, alcuni vicini avevano segnalato una violenta lite. Entrambi avevano un coltello, poi sequestrato dagli agenti della Questura che hanno riportato la calma.

Un marocchino di 25 anni, già espulso dal Questore, è stato visto totalmente ubriaco nella zona di piazza Dante. Alla richiesta dei documenti , il giovane si è allontanato ma, con pazienza, gli agenti si sono comunque fatti consegnare i documenti che hanno portato alla conferma che era stato già espulso e, quindi, si trovava illegalmente sul territorio. Il 25enne ha minacciato, anche di morte, gli agenti e, non contento, ha iniziato a colpire l’auto. Ha poi proseguito anche in Questura, colpendo un agente con delle testate. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e inosservanza della legge sull’immigrazione.