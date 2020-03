Alle 8 è scattata l'allerta meteo: 10/20 mm di pioggia sulla nostra provincia mentre nevica nel basso Piemonte

Alle 8 è scattato lo stato di allerta meteo ‘giallo’ anche sulla nostra provincia e l’annunciata perturbazione è arrivata regolarmente con piogge che, almeno per ora, hanno colpito debolmente tutto l’estremo ponente, come previsto ieri dall’Arpal.

Sull’imperiese sono scesi tra i 10 ed i 20 millimetri di pioggia, con i picchi massimi nell’entroterra. A Monesi scende qualche fiocco di neve ma, almeno per il momento, non si può parlare di una vera e propria nevicata che, invece, sta colpendo decisamente il basso Piemonte.

Nevica infatti intensamente su tutte le stazioni sciistiche del Monregalese e, ovviamente, anche a Limone. Piove, invece, sul Colle di Tenda e sul Colle di Nava, dove il transito per i mezzi è quindi regolare. Nevischio, invece, sull’autostrada A6 Savona-Torino. In questo caso non ci sono problemi al transito, ma è ovviamente consigliata la massima prudenza come su tutte le strade.

Le temperature, vista anche la copertura del cielo, sono relativamente alte sulla nostra provincia con l’unica sotto zero (-2,1)che arriva da Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare. Temperature vicine allo zero anche a Pigna (0,2), Nava (0,7), e Apricale (0,9). Nell’entroterra la colonnina di mercurio si attesta tra i 2 ed i 6 gradi mentre, sulla costa tra i 9,3 di Imperia ed i 10,8 di Sanremo.