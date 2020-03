Ventimiglia: tra conferme, posticipi e rinvii tra gli spettacoli. Il 'Corsaro Nero' slitta al 16 maggio

A Ventimiglia è stato redatto un calendario degli eventi (in particolare al teatro Comunale), tra posticipi e conferme a seguito emergenza coronavirus.

Lo spettacolo previsto al Teatro comunale mercoledì prossimo, ‘Coast to coast’ con Rocco Papaleo, è rinviato a data da destinarsi. Chi avesse già acquistato il singolo biglietto (non l’abbonamento) può recarsi all’Ufficio Manifestazioni entro le 13 di lunedì prossimo per l’annullamento dello stesso. Oltre sono sarà più possibile effettuare il rimborso (Info: 0184/6183225 o teatro@comune.ventimiglia.it). Lo spettacolo di varietà previsto venerdì prossimo, sempre al teatro Comunale (ingresso libero) è posticipato a data da destinarsi.

La ‘Gran sfilata del Corsaro Nero’, prevista il 15 marzo è stato posticipato e dovrebbe svolgersi sabato 16 e domenica 17 maggio.

Fortunatamente ci sono anche alcune conferme. La mostra d’arte ‘Infinity Academy’ ed ‘Expo Dubai 2020’ vede la conferma dell’inaugurazione, sabato alle 18, alla chiesa di San Francesco nella città alta. Confermato anche il convegno ‘L'impegno femminile nella politica ventimigliese’, sabato alle 16 alla biblioteca Aprosiana di piazza Bassi. Si svolgerà regolarmente lo spettacolo di Marco Paolini, sabato 14 marzo alle 21, al teatro Comunale.