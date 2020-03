Sanremo: prosegue l’iter per il parcheggio interrato di piazza Eroi, si valuta la proposta di un’azienda bolognese finanziata da BancaImpresa

Non solo il Porto Vecchio, il Palazzetto dello Sport, il nuovo polo scolastico al Mercato dei Fiori. Tra i maxi progetti che l’amministrazione ha in cantiere per i prossimi anni c’è anche il tanto atteso parcheggio interrato di piazza Eroi, annunciato per anni e forse vicino alla sua realizzazione.

A che punto siamo? A inizio febbraio è arrivata a Palazzo Bellevue la proposta della Cooperativa Edile ‘Appennino’ di Monghidoro, in provincia di Bologna, con BancaImpresa in qualità di finanziatore. La proposta prevede sia la realizzazione che la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni alla cifra di 8.649.329,80 euro.

Negli ultimi giorni il Comune ha quindi nominato un avvocato di fiducia che possa dare supporto al Rup per la valutazione di fattibilità del progetto.