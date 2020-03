Sanremo: non solo la multa, ora chi compra merce contraffatta finisce anche alla ‘gogna’ sul sito del Comune

C’è una novità nel sempre attivo mondo della lotta alla vendita di merce contraffatta, nota dolente specie in alta stagione e nei giorni del mercato di piazza Eroi. Comune e forze dell’ordine hanno dato il proverbiale giro di vite e, negli ultimi mesi, le cose sono sensibilmente migliorate. Ma ora, comprando le cosiddette ‘patacche’ dai venditori abusivi, si rischia anche la gogna mediatica.

Da qualche giorno sono comparsi sul sito del Comune, nella pagina dell’albo pretorio, i verbali con i nomi di chi è stato sorpreso dalle forze dell’ordine. Per loro, oltre al sequestro di ciò che era stato comprato, anche una salata multa e, cosa non da poco, la pubblicazione del nome sul sito del Comune. Si tratta, ovviamente, di una procedura amministrativa, ma la brutta figura potrebbe anche essere un deterrente per chi continua a comprare dai venditori abusivi.