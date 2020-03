Camporosso: grande successo per la raccolta di alimenti di sabato scorso con la Croce Rossa Italiana

Il Consiglio della Croce Rossa Italiana di Ventimiglia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo della raccolta di alimenti effettuata sabato scorso presso ‘Mercato' local’ di via Braie a Camporosso.

Il tutto sarà nei prossimi giorni distribuito in collaborazione con i servizi sociali alle famiglie del comprensorio intemelio. Sono anche aperte le iscrizioni per il nuovo corso d'accesso volto alla formazione di nuovi Volontari, presentazione del corso presso la sede di via Dante a Ventimiglia il 12 marzo prossimo alle 18.