Sanremo: problemi ai tombini ed ai canali di scolo in piazza San Bernardo, il 'mugugno' di un lettore

Un nostro lettore, Giorgio Mantovani, ci ha scritto un ‘mugugno’ per manifestare la sua amarezza nel constatare un lento peggioramento di piazza San Bernardo a Sanremo:

“Abito in piazza da decenni e purtroppo non ho potuto che constatare un lento ma costante peggioramento delle condizioni. Non alludo alle sovrastrutture estetiche e più visibili, ovvero aiuole ed arredo urbano come i lampioni dal design stilistico. Alludo alle dotazioni infrastrutturali ed alla corretta realizzazione degli scarichi fognari e delle pendenze. E’ sotto gli occhi di tutti come da tempo (almeno un decennio) ogni qualvolta piova un po’ più del normale, la piazza si allaga in forza di due mancanze gravi: i tombini non raccolgono e su questo ci sarebbe da dire circa le manutenzioni ordinarie che lasciano accumulare sfalci, ramaglie e rumenta. Inoltre sono in numero insufficiente a raccogliere l’acqua che confluisce violentemente verso di loro. Una di esse, che era posizionata più a monte della piazza, verso villa Peppina, durante i lavori di risistemazione è stata addirittura disattivata, almeno così mi pare di ricordare, e l’altra è servita ai privati che, di volta in volta, hanno eseguito private ristrutturazioni, solo a farvi colare avanzi di pittura o risciacquo di mastelli. Tutto ciò, però, anche e soprattutto a causa delle pendenze naturali che non sono state rispettate da chi ha operato il restyling dimenticando le antiche, sagge e funzionali pendenze originali. Risultato: l’acqua prende autonomamente le direzioni più disparate e irrazionali cagionando disagio ai privati che si trovano torrentelli davanti agli ingressi, cantine allagate e sottopiani infiltrati da umidità crescente. Sarebbe tanto di guadagnato se qualcuno degli addetti alle strade pubbliche, ogni tanto, facesse un sopraluogo e si rendesse conto di quanto danno sostanziale arrecano gli interventi formali e di facciata. Ciò scongiurerebbe interventi dei Vigili del Fuoco già abbastanza oberati di chiamate e costosi quanto inutili rimedi palliativi”.