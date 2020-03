Sanremo: Coronavirus, al padiglione 'Giannoni' dell'ospedale Borea allestito un triage infettivologico per eventuali pazienti

Come previsto anche nelle altre province liguri, pure l’Asl 1 ha predisposto un piano che prevede l’individuazione nell’Ospedale di Sanremo (sede del reparto di Malattie Infettive), quale centro nevralgico per la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Al piano terra del reparto del padiglione ‘Giannoni’, sulla base delle disposizioni regionali, è stato allestito un triage infettivologico composto da 8 postazioni di osservazione per i pazienti che presentano una sintomatologia riconducibile ad un caso sospetto di Coronavirus e che necessitano di ulteriori accertamenti. Tramite una riorganizzazione dei turni, è stato reperito del personale sanitario che potrà essere immediatamente utilizzato per aprire la struttura se si dovesse verificare un afflusso tale da determinare la necessità di un’attività continuativa.

In considerazione delle misure di prevenzione messe in atto per il contenimento della diffusione del Covid-2019, da giovedì scorso è stato limitato l’accesso ai parenti nelle aree di degenza negli ospedali di Asl 1. E’ infatti consentito l’accesso di un solo visitatore alla volta per ogni paziente, che dovrà fornire al personale infermieristico: nome, cognome e recapito telefonico di 2 persone che possono accedere al reparto per assisterlo. L'accesso è consentito ad una sola persona per volta ed esclusivamente per l'orario di visita segnalato all'ingresso del reparto. Per alcuni pazienti, fragili, è possibile concordare con il coordinatore infermieristico, modalità di accesso diverse e straordinarie.

E’ anche in corso inoltre una campagna di tipo informativo per tutte le aree sanitarie nei quali sono previsti stazionamenti di persone in attesa di prestazioni sanitarie.