FELICI E VELOCI |

Felici & Veloci, la nuova Ricetta AutograFATA di Fata Zucchina. Oggi prepariamo i muffin vulcanici

Quale antichissimo mito collega l’arancia Tarocco al vulcano più alto e attivo d’Europa? La risposta nella ricetta di oggi di Felici & Veloci!

Una merenda energizzante? Con i MuffinVulcanici, direttamente dalla Sicilia, arriva un’eruzione di vitamina C grazie all’arancia Tarocco Ippolito e alla sua buccia edibile. Dolcezza in red… con effetto lava! Dedicati al Vulcano Etna, firmatario di questa Ricetta AutograFATA: “La vita è una danza nel cratere di un vulcano: erutterà, ma non sappiamo quando.” (Yukio Mishima) Quale antichissimo mito collega l’arancia Tarocco al vulcano più alto e attivo d’Europa? La risposta nella ricetta di oggi di Felici & Veloci! https://www.youtube.com/watch?v=zmIpizgxR08&list=PLbbJaZQA8A-_b1tvyo70r9UsVURfHroLI&index=7 LA LEGGENDA IL PROTAGONISTA GLI INGREDIENTI FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 IL BUGIARDINO

