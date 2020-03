Imperia: due nuove guide nell’ASD Monesi Young ed escursioni in settimana per tutti

L’associazione Monesi Young ha accolto Marina Caramellino e Claudio Zanardi, due new entry tra le sue guide e nel direttivo, conoscitrici del territorio e da sempre impegnate nella valorizzazione del nostro entroterra. Inoltre Monesi Young diventa anche Senior con escursioni in settimana per tutti.

"Le escursioni giornaliere - spiega MY - si svolgeranno il lunedì e/o il mercoledì su percorsi studiati per le caratteristiche degli escursionisti 'meno giovani' o meno allenati, lunghezza e dislivelli non sono mai eccessivi e consentono di raggiungere luoghi di interesse. Sono anche indicate al raggiungimento graduale della forma fisica, una preparazione per gite più impegnative. Consentono inoltre la conoscenza del territorio a noi vicino, ma spesso trascurato.

Quello che conta è il cammino stesso, un percorso di benessere, la voglia di muoversi. Passare qualche ora nella natura, camminare nei boschi nutre la mente e libera dalle ansie di tutti i giorni, passo dopo passo si ritrova la voglia di andare e di scoprire.

Seguiranno le escursioni di due o tre giorni, sempre alla portata di escursionisti meno preparati, ma che nel frattempo avranno gustato la bellezza del cammino e si saranno temprati al movimento in natura. Non serve andare troppo lontano, l’entroterra ligure, le Alpi Marittime e Liguri, l’Appennino e i parchi più vicino a noi ci offrono lo splendore dei loro panorami, delle fioriture e la voglia di stare insieme.

Le guide escursionistiche Claudio e Marina sono dei senior conoscitori del territorio dove vi accompagneranno per farvi godere della bellezza dei luoghi".

Questi i primi appuntamenti infrasettimanali:

- Lunedì 16 marzo - Torre Paponi Lingueglietta Torre Paponi

- Mercoledì 25 marzo – Torrazza – Civezza - Torrazza

- Lunedì 30 marzo – Villefranche sur mer – fort di Mont Alban – Villefranche sur mer

- Mercoledì 1° aprile pomeriggio – l’anello di Civezza al crepuscolo

- Lunedì 6 aprile – Pietrabruna Monte Follia Pietrabruna

- Mercoledì 15 aprile – Santa Brigida Monte Faudo Santa Brigida

- Lunedì 20 aprile – Caprauna Monte Armetta Caprauna

- Mercoledì 29 aprile pomeriggio – Pietrabruna San Salvatore Pietrabruna al crepuscolo

- Da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio – Alta via dei Monti Liguri Savonese-Appennino panoramico 2 pernotti in rifugio o alberghetto

- Mercoledì 6 maggio - Madonna del Lago Dubasso Madonna del Lago

- Lunedì 11 maggio – Pietrabruna Monte sette Fontane – Pietrabruna

- Mercoledì 20 maggio – Varigotti – Noli – Varigotti

- Lunedì 25 maggio – Val Ponci (finalese) i Ponti Romani

- Mercoledì 27 maggio pomeriggio – l’anello di Costarainera crepuscolare

Tutte le info sulle attività dell’ASD Monesi Young qui:

Sito: https://myben.it/my-asd/

Facebook: https://www.facebook.com/monesiyoung/

Instagram: https://www.instagram.com/my.associazione/