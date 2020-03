Ventimiglia: frontale tra due auto sulla Statale 20 all'altezza di Porra, tra i feriti anche una donna incinta (Foto)

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla Statale 20 all'altezza dell'abitato di Porra. Per cause forse riconducibili al fondo reso viscido dalla pioggia, due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di tre feriti, per fortuna non gravi, trasportati all'ospedale 'Borea' di Sanremo in codice 'giallo'. Tra loro anche una donna incinta che so trovava a bordo dell'auto insieme al compagno. Sull'altra vettura si trovava solo un uomo sulla cinquantina.

Stando a una prima ricostruzione pare che sia stata l'auto che procedeva in direzione monte a scivolare per poi colpire l'altra, che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia, della Croce Verde Intemelia e della Croce Azzurra della Val Nervia. Presenti anche la Polizia Municipale, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

A causa dell'incidente si sono generate lunghe code in entrambi i sensi. Per chi procedeva in direzione monte la colonna è arrivata quasi all'abitato di Ventimiglia.