Salgono in Costa Azzurra i casi di Coronavirus: tutti collegati con l’Italia. Il governo francese invita a salutarsi senza baci e stretta di mano

Nella giornata nella quale i comuni di Nizza e Cannes adottano provvedimenti di annullamento di manifestazioni importanti quali la Foire de Nice, il MIPIM (Marché international des Professionnel de l'Immobilier) e la 'Semi maratona' ed anche le violette di Tourrettes-sur-Loup danno forfait, la Costa Azzurra e l’Ospedale l’Archet di Nizza hanno vissuto un’altra giornata difficile. per i tre nuovi casi positivi al Covid-19 (due francesi reduci da un viaggio in Italia ed un italiano).

La Francia è ora al secondo posto in Europa per numero di casi positivi dopo l’Italia e il governo francese, in serata, ha adottato una serie di misure. Innanzi tutto il divieto di organizzare riunioni nelle quali, in ambiente ristretto, si trovino più di 5 mila persone. Una decisione che potrebbe anche avere effetto sulle manifestazioni sportive in programma e ridurre ulteriormente gli spettacoli. Sempre il governo invita a salutarsi senza stretta di mano o baci.

La politica locale si attrezza: Christian Estrosi ha ridotto il numero delle uscite in vista della campagna elettorale per le municipali di metà marzo, dichiarando di volersi concentrare esclusivamente sull’infezione che sta iniziando a manifestarsi sul territorio.

Riapriranno le scuole in Costa Azzurra domani, con la raccomandazione, ma non l’obbligo a chi ha soggiornato in zone a rischio di rimanere in quarantena a casa. Il comune di Nizza ha precisato che la competenza sull’educazione nazionale è squisitamente del ministero e che quindi non può che limitarsi a raccomandare a chi è a rischio, per viaggi o contatti durante le vacanze, di tenere a casa i figli da scuola.

La situazione è dunque “sospesa”: da un lato il numero di casi ancora ristretto e soprattutto collegato direttamente con viaggi in Italia e dall’altro il timore che da un momento all’altro possa crescere.

Di qui la creazione, in comune, di uno staff in grado di prendersi in carico la situazione.