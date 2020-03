Sanremo: restyling di via Matteotti e piazza Borea D'Olmo, inizia la seconda fase. Il cantiere si sposta davanti al Teatro Ariston (Foto)

Terminato il Festival, inizia la seconda fase dei lavori per il restyling di piazza Borea D'Olmo e via Matteotti. È la seconda parte del lavoro che negli anni scorsi ha completamente rivoluzionato il ‘salotto buono’ di Sanremo.

Nelle scorse settimane è stata quasi ultimata la pavimentazione di piazza Mameli e ora il cantiere si è spostato davanti al teatro Ariston. L’obiettivo pare essere quello di limitare il più possibile la permanenza dei lavori davanti al teatro, luogo cardine per i turisti che arrivano a Sanremo in alta stagione e non solo. Poi il cantiere si ricongiungerà con i lavori di via Mameli in direzione di via Palazzo, per poi terminare verso piazza Colombo con l’ultima tranche.

Sia piazza Borea D'Olmo (già visibile) che via Mameli e via Matteotti avranno la stessa pavimentazione del tratto realizzato negli anni scorsi, per dare finalmente continuità e un’immagine omogenea dell’intero ‘salotto buono’. E così il centro di Sanremo si potrà presentare con un’immagine completamente nuova anche in ottica Festival di Sanremo 2021.