Sanremo: alla tabaccheria Adorno di via Martiri arrivata anche la giocata 'Coronavirus' al Lotto (46 e 90)

Purtroppo è andata male, ieri nel corso delle estrazioni del Lotto ma, al tempo del Coronavirus, c’è anche chi ha tentato la fortuna con i numeri legati all’emergenza del momento.

Se, nel corso della settimana, a Genova c’è chi ha anche esorcizzato il virus con i dolcetti che ricalcano la sua forma, a Sanremo c’è anche chi ha proposto ai propri clienti i numeri per tentare la fortuna al Lotto, proprio sul Covid-19.

E’ stata la tabaccheria Adorno di via Martiri nella città dei fiori, che ha anche la ricevitoria per i giochi di Stato a mettere, tra le proposte, anche i numeri del Coronavirus. Sono: il 46 (la corona) e 90 (la paura) quelli da giocare con l’ambo secco su Cagliari (che ha l’iniziale del ‘Covid-19’, su Milano (la più vicina al focolaio di Codogno) e, ovviamente la ruota nazionale.

Un modo per stemperare un po’ gli animi in un momento molto particolare per il morale e l’economia italiana e mondiale. Purtroppo, però, i numeri non hanno premiato l’idea della tabaccheria: 46 e 90 non sono proprio usciti.