Dallo Stato primo 'paracadute' per il turismo in crisi totale: Federalberghi "Usiamo la tassa di soggiorno per tenere in piedi le imprese"

Pronto soccorso anche per il turismo della nostra provincia, pesantemente colpito dagli effetti del coronavirus. E’ infatti prevista la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il settore turistico e alberghiero, oltre alla possibilità di ‘Voucher’ per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei.

Sono queste le prime iniziative per cercare di ‘salvare il salvabile’ in chiave economica per il turismo ed il suo indotto nel periodo di blocco dettato dal Coronavirus. Ora, però, gli operatori si attendono ulteriori interventi concreti, in denaro, per poter arrivare al periodo pasquale. Secondo gli imprenditori che gestiscono gli alberghi, infatti, servirà poter chiudere totalmente le strutture, in modo da avere costi inferiori.

“Sarà importante – ha detto il Presidente di Federalberghi, Igor Varnero – poter mantenere gli appuntamenti e le manifestazioni, perché altrimenti si rischia davvero di non avere nessun cliente nelle prossime settimane. E’ chiaro che, se la situazione dovesse sbloccarsi, il flusso turistico potrebbe riprendersi ma non dimentichiamo che marzo e aprile, gli alberghi della nostra provincia valgono circa 400mila presenze.

Il provvedimento Franceschini riconosce il momento emergenziale del settore turistico ma, secondo Federalberghi non è risolutivo perché si tratta di un rinvio di tasse. Ma, in questi due mesi non ci saranno incassi e, quindi, serviranno ammortizzatori sociali ed incentivi per le imprese. Per le strutture della nostra provincia, tra Imperia ed il confine di Stato, molte chiuderebbero fino a Pasqua se avessero la possibilità degli ammortizzatori.

C’è anche un’altra richiesta di Federalberghi: “La tassa di soggiorno – ha terminato Varnero – a parte Diano Marina che l’ha rimossa, dovrebbe essere utilizzata in parte per tenere in piedi le imprese. Bisogna studiare un fondo di sostegno da parte di Comuni, Regione ed anche dallo Stato”.