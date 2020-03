Ad Aurigo il parroco 'aggira' l'ordinanza della Regione: stamattina la Messa sarà in diretta su Facebook

Questa mattina i fedeli di Aurigo avranno la possibilità di partecipare regolarmente alla Santa Messa domenicale, nonostante l’ordinanza della Regione che vieta le funzioni aperte al pubblico (e che dovrebbe rientrare nelle prossime ore).

Potranno farlo grazie all’iniziativa ‘tecnologica’ di don Jean Pierre Vinciguerra. Il parroco del piccolo centro dell’entroterra imperiese, infatti, ha deciso di aggirare l’ordinanza sfruttando Internet e, più precisamente, il social network Facebook che consente di poter trasmettere in diretta.

Don Jean Pierre, questa mattina alle 11 salirà quindi regolarmente sull’altare ed avrà i suoi fedeli di fronte. Non saranno proprio in chiesa ma a casa loro o dovunque vorranno per pregare insieme al proprio parroco. Sono stati proprio loro a chiedere di trovare un modo per poter partecipare alla funzione e don Jean Pierre ha trovato la soluzione.

Senza andare contro l’ordinanza regionale, quindi, e come disposto dalla Diocesi, non verrà celebrata la Messa con i fedeli in chiesa ma il parroco sarà in diretta streaming. Chi lo vorrà, quindi, dovrà munirsi di smartphone o tablet e ‘sintonizzarsi’ sul profilo Facebook del parroco, per seguire la Santa Messa di Aurigo.