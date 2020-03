Giorgio Belgrano rivolge un appello a tutte le autorità competenti in merito alla riapertura delle scuole.

"Visto l’imminente apertura delle scuole nella nostra città sarebbe necessario verificare che in ogni bagno di ogni scuola sia a disposizione degli studenti il sapone per potersi lavare le mani e la carta per potersi asciugare. In questa situazione forse sarebbe anche necessario che gli studenti avessero a disposizione qualche prodotto disinfettante per le mani".