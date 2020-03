San Lorenzo al Mare: famiglia lombarda tra i 30 in provincia che sono in 'sorveglianza attiva' da 10 giorni

Marito, moglie e due figli provenienti dalla Lombardia, sono chiusi nella loro abitazione di San Lorenzo al Mare, dopo aver chiamato l’Asl per chiedere la ‘Vigilanza attiva di controllo’ a seguito dell’allerta Coronavirus.

La famiglia, che è arrivata a San Lorenzo una decina di giorni fa, ha chiamato l’Asl 1 imperiese e le 4 persone sono tra le 30 in sorveglianza attiva nella nostra provincia. Non si tratta, lo ripetiamo, di persone affette dal virus ma semplicemente di chi, con grande senso civico, ha chiamato l’Asl per i controlli di rito.

Ovviamente l’azienda sanitaria locale, come previsto, ha applicato il protocollo ed esegue i controlli 3 volte al giorno, da quando la famiglia ha chiamato. Al termine della quarantena prevista, fissata in 14 giorni, i quattro componenti della famiglia lombarda potranno nuovamente uscire di casa tranquillamente.