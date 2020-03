Primo caso di contagio da Coronavirus nel Principato di Monaco: è un uomo di 50 anni, già in isolamento

Ieri pomeriggio l’annuncio del Governo del Principato, secondo il quale nessun monegasco aveva riscontrato il Coronavirus ma, ieri sera, un uomo è stato trasferito dal centro ospedaliero Princess-Grace di Monaco all'ospedale dell'Archet di Nizza, dopo che i risultati del tampone sono risultati positivi.

Si tratta di un uomo di circa cinquant'anni e, come previsto dal protocollo, in attesa del secondo tampone, il paziente è stato messo in isolamento e, comunque, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Non appena i risultati delle analisi sono stati resi noti, è stata avviata un'indagine epidemiologica per scoprire i movimenti effettuati dall’uomo ed identificare le persone con cui sarebbe stato in contatto.