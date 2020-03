Laigueglia: isolamento per l'hotel Garden dove è morta una donna, cause naturali ma aveva il Coronavirus

È scattata la procedura di isolamento dell'hotel Garden di Laigueglia, dove soggiornava un'anziana signora lombarda deceduta la scorsa notte per cause naturali e risultata poi positiva al tampone per il Coronavirus.

Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha appena firmato l'ordinanza che ha disposto il sequestro dell'albergo. Già nelle prossime ore la Protezione Civile della Liguria si prenderà cura delle 40 persone presenti in hotel e lavorerà per riaccompagnare gli ospiti, prevalentemente nella provincia di Cremona, il personale e i proprietari, nei loro domicili dove verranno sottoposti a regime di quarantena obbligatoria come da protocollo.

Nel frattempo sono in corso in questi minuti le operazioni di trasferimento di 17 persone lombarde che si trovano all'interno degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare" di Alassio, le strutture poste in isolamento dopo la scoperta dei primi casi di Coronavirus in Liguria.

All'esterno degli alberghi è giunto un pullman della Croce Rossa Italiana condotto dai volontari della Protezione Civile: il trasporto riguarda le persone che risiedono in comuni al di fuori delle cosiddette zone rosse. Per altre 35, che invece sono residenti nelle zone rosse, la partenza è fissata per domani.

A quel punto al "Bel Sit" e al "Al Mare" resteranno solo personale e proprietari, che potranno proseguire la quarantena nelle loro abitazioni qualora si presentassero le condizioni per un effettivo isolamento.