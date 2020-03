Coronavirus: Donazzan, Berrino e Chiorino (FDI), “Zone rosse sono solo punta dell’iceberg. Provvedimenti riguardanti solo queste zone saranno inutili ed inefficaci”

Venezia - “Le zone rosse rappresentano solo la punta dell’iceberg di questa situazione emergenziale: l’intero Nord Italia sta avvertendo il duro contraccolpo causato dall’improvviso rallentamento dell’economia” così Elena Donazzan, Assessore Regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Itali, assieme ai colleghi di Liguria e Piemonte Giovanni Berrino ed Elena Chiorino.



“Ci sono settori strategici per le nostre regioni e per l’intera Nazione, come ad esempio il turismo, che stanno registrando un danno enorme: serviranno iniziative del tutto straordinarie in termini fiscali, di sostegno al reddito e di promozione verso l’estero - continuano Donazzan, Berrino e Chiorino -, vogliamo che anche il sistema del credito risponda, comprendendo che per le imprese delle regioni maggiormente interessate si dovrà prevedere una dilazione per tutti gli impegni in scadenza”.



“Chiederemo a Fratelli d’Italia di intervenire immediatamente in sede parlamentare, affinché si comprenda che è a rischio l’intero sistema produttivo del Nord, e che senza il Nord che produce non c’è economia nazionale” concludono i tre esponenti di Fratelli d’Italia, in attesa della pubblicazione del decreto del Governo che deve ancora essere confezionato, ma per le quale le regioni del nord hanno espresso precisi suggerimenti.