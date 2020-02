Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo, le ragioni del SIULP contro la chiusura

“La sicurezza dei cittadini rappresenta la stella polare anche per il SIULP di Imperia, e niente e nessuno ci farà credere che, nel superiore interesse dei cittadini, sia inevitabile chiudere il Distaccamento della Polizia Stradale di Sanremo”.

Ad intervenire in merito alla paventata chiusura della Polizia Stradale della città dei fiori è la segreteria provinciale del SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, che spiega “Proseguiamo l'attività sindacale posta in essere per richiamare l'attenzione delle Istituzioni regionali e dei rappresentanti della politica del territorio del Ponente Ligure, contro l'ipotizzata chiusura del Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo. Positivo l'incontro con il Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Alessandro Piana".

"Il Presidente ha ascoltato con attenzione le preoccupazioni circa l'ipotesi di chiusura del presidio di Polizia stradale della città matuziana, che si colloca, strategicamente al centro e pressoché equidistante sia dal Confine di Stato che da Imperia, particolare sicuramente non trascurabile, nei periodi di maggior congestione del traffico sia sulla viabilità ordinaria che autostradale, attese le ben tristemente note criticità del sistema viario ligure, peraltro drammaticamente ciclicamente interessato da cantieri stradali.

Il SIULP ha evidenziato di essere sceso in campo per difendere la sicurezza dei cittadini e respingere qualunque forma di sottomissione della sicurezza pubblica al freddo dettato dell'economia contabile. Il Presidente Piana si è dimostrato sensibile alle argomentazioni espresse affinché il Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo Non venga chiuso, sensibilità nell'interesse della sicurezza -stradale- cui anche tutti i cittadini del ponente ligure, attori non protagonisti, costretti a subire queste scelte hanno diritto.

Sono anni che, dal Ministero dell'Interno, hanno in animo e in progetto di chiudere decine e decine di presidi di Polizia, dei quali a farne le spese sono soprattutto le specialità, baluardi per la sicurezza delle frontiere del Paese, delle articolazioni stradali e delle telecomunicazioni. La 'Via Maestra' contro la volontà ministeriale, contro una politica supina alla volontà governativa e contro chiunque si rifiuti di comprendere questi errori storici madornali che alimentano il senso di abbandono dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. Purtroppo, negli anni si è constatato che le chiusure di Uffici, non hanno comportato maggiori e/o migliori efficienze di altri, ma solo 'affanni' dei restanti, per continuare a garantire la sicurezza al cittadini!

Per quanto riguarda gli ulteriori incontri istituzionali, il SIULP è in attesa di poter esprimere le proprie preoccupazioni anche al Presidente della Regione Liguria, cui ha chiesto un incontro specifico. Per quanto riguarda i rappresentanti politici del territorio, il SIULP ha ottenuto la solidarietà del Consigliere Regionale Giovanni Barbagallo. Per questo il SIULP di Imperia chiede un impegno importante e deciso delle Istituzioni locali e Regionali e della politica, affinché il Distaccamento di Polizia Stradale Sanremo Non venga chiuso.

Questa O.S. non si fermerà e continuerà la rivendicazione nell'interesse della sicurezza stradale dei cittadini, in tutti i modi e le forme che lo Stato di diritto le consente”.