Questa sera al Bahama Star2.0 grande animazione, Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town e un menù da leccarsi i baffi! Domenica 8 marzo serata “fluo” speciale dedicata alle donne

Proseguono al Bahama Star2.0 le fantastiche serate del sabato sera con grande animazione, Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town. Questa sera menù speciale con Spaghetti e Gamberoni al Calvados e molto altro ancora. Durante la settimana il locale prosegue con la formula “By Day” fatta di colazioni al mattino, lunch worker a mezzogiorno e aperitivi a partire dalle 17.

Domenica 8 marzo serata “fluo” speciale per la Festa della donna con menù a tema che spazierà dal Cocktail Mimosa di Benvenuto, con stuzzichini assortiti ai Ravioli Verdi fatti in casa, ripieni di Salmone e Castelmagno al Ragù di Pesce Spada, per poi passare ai Gamberoni al Calvados su letto di Carciofi alla Julienne e Parmigiano a scaglie. Per concludere in bellezza, Tris di dolci fatti in casa assortiti a sorpresa, il tutto a soli 20 euro.

Il Bahama Star2.0, con il suo mix perfetto di raffinatezza, eleganza e comodità è il luogo ideale per regalarsi momenti speciali.

Per la serata dell'8 marzo prenotazione a numero chiuso.

Se desiderate ulteriori informazioni chiamate al 380 7098908 oppure visitate la pagina Facebook.