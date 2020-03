Lieve incidente stradale, questa pomeriggio poco prima delle 15 in largo Nuvoloni, all’incrocio tra via Matteotti e corso Imperatrice. Probabilmente a causa di una mancata precedenza si sono scontrati un’auto ed uno scooter.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è finito a terra. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza, che ha lo portato in ospedale per le cure del caso, in codice ‘giallo’ di media gravità.