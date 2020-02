Imperia: piccolo incendio di sterpaglie a Torri, Vvf e Protezione Civile al lavoro tutta la notte

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Imperia e Volontari della Protezione Civile al lavoro, per tutta la notte, per arginare il piccolo incendio di sterpaglie nella zona di Torri, ad Imperia.

L’area colpita dal rogo non è particolarmente vasta, ma si trova in una zona difficile da raggiungere. Proprio per questo gli operatori sono rimasti su luogo dell’incendio per evitare che potesse allargarsi.

Nel corso delle prossime ore il rogo, alimentato ieri sera anche dal forte vento, dovrebbe essere spento totalmente.